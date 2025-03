Piovani diz que veto judicial pra falar de Scooby caiu: 'Engoliu pelo rabo'

Luana Piovani, 48, anunciou que venceu o ex-marido Pedro Scooby, 36, na Justiça na ação em que era impedida de citar o nome do ex-participante do BBB 22 (Globo) nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz compartilhou uma série de relatos de mães que perderam a guarda dos filhos por estarem fora do país de origem da criança. Ela, por exemplo, vive em Portugal e divide os cuidados dos filhos Dom, Bem e Liz com Pedro Scooby — que mora no Brasil.