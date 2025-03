Hailey Bieber mostra filho com Justin Bieber vestido com a blusa do Brasil

Hailey Bieber, 28, compartilhou uma foto do seu filho, Jack Blues Bieber, fruto da relação com Justin Bieber, 31, que completou 7 meses.

O que aconteceu

A modelo chamou atenção ao mostrar a foto do pequeno vestido com a blusa do Brasil. Na imagem, Jack aparece de costas com a palavra "Bieber" estampada na blusa do Brasil, fazendo uma homenagem ao país de sua avó materna, Kennya Deodato.

Hailey Bieber ainda refletiu sobre os meses de vida do filho. "O tempo está passando muito rápido."