Gracyanne Barbosa após sair do BBB: 'Voltei a comer ovos, apesar de caros'

Após sair do BBB, Gracyanne Barbosa voltou a comentar sobre a alta do preço dos ovos. Ela fez comentário durante participação no "Domingão com Huck" (Globo), onde se reencontrou com Belo com gritos de "beija, beija".

O que aconteceu

Gracyanne foi perguntada sobre a volta da vida ao normal após o reality. "A primeira coisa é [que] voltei a comer ovos, né?! Mesmo estando muito caros. (...) De tanto falar de ovos na casa", brincou.

O apresentador Luciano Huck quis saber se a história de que ela come muitos ovos por dia era verdadeira. "É pra valer, eu comia 40 ovos. Agora voltei, lá eu tava comendo três [por dia]".