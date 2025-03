Ex-BBB Davi diz que precisa 'matar aula' da faculdade por causa da fama

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, concilia a fama alcançada no programa de TV com os estudos, já que começou a cursar faculdade de Direito após sair do reality show. O entrevistado do Camarote do Chico Barney revelou que às vezes precisa "matar aula" por seus compromissos, além de se dizer assustado com a popularidade entre os demais alunos.

A faculdade é um compromisso que eu tenho. Até conversei com a diretora referente a isso, de ter que sair para viajar, cumprir minhas agendas, porque eu já tenho uma vida, eu entrei nessa vida de fama, de famoso, e a faculdade tem que compreender isso.