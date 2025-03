'Avó divertida e mulher imprevisível': como seria Elis Regina com 80 anos?

Acho muito difícil de prever. Creio que a sinceridade, a honestidade consigo, essa necessidade de ser honesta consigo e com as pessoas, talvez esses valores , que sempre fizeram parte dela, fossem estar presentes. A Elis tomou tantas direções inesperadas, falou sempre assim: 'mudei de opinião, e daí?'

João Marcello Bôscoli com a mãe Elis Regina Imagem: Divulgação

O produtor musical também vislumbra uma avó amorosa e divertida para os cinco netos (duas meninas e três meninos). Ele acrescenta que Elis seria uma típica avó que "estraga" o neto, mas ressalta que "amor é bom demais".

É difícil de prever, mas acho que no campo pessoal ela seria uma grande avó, seria uma avó bem divertida, que fala besteira e faz bagunça com os netos todos, com todos os cinco netos que ela tem.

'ELIS 80'