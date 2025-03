'Chicago Fire': astro diz chegar para honrar legado, não para dar palpites

Para Mulroney, essa dualidade entre salvar a vida de outra pessoa e os questionamento quanto a dos personagens é o que faz parte do legado da série, e o que foi construído ao longo dos anos. "Eu não estou aqui para dar palpites na história. Eu quero ajudar a transformar a série em algo incrível, tentando melhorar ainda mais algo que já é de alto nível".

Ao citar seu personagem, que além dos problemas no trabalho, também enfrentará problemas em seus relacionamentos pessoais, o ator afirma que quer ver seu personagem "florescendo" e pronto para aceitar qualquer desafio. "É tudo muito emocionante. Eu realmente pretendo tornar essa série ainda melhor, principalmente ao fazer meu personagem florescer nessa história tão cheia de nuances."

O 13º ano de Chicago Fire caminha para sua reta final, cujo último episódio será exibido na TV americana no dia 16 de abril. No Brasil, a 13ª temporada está disponível tanto no Universal+, como também no Globoplay.