Cauã Reymond diz não se importar com objetificação do corpo: 'Faz parte'

Um ano após o fim de Terra e Paixão, Cauã Reymond, 44, está de volta às novelas da Globo para viver o vilão César no remake de Vale Tudo. Conhecido por cuidar do corpo, o ator já é assunto antes mesmo da estreia da trama por fotos de sunga com o novo personagem.

O que aconteceu

As primeiras chamadas de Reymond em Vale Tudo o trazem abusando a sensualidade ao desfilar de sunga. As cenas têm feito sucesso por ironicamente serem semelhantes aos registros fotográficos postados nas redes sociais quando está em momento de lazer.