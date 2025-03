BBB 25: Vinícius repercute Big Fone no Raio-X: 'Tensão absurda'

Ele admitiu ter achado que não conseguiria chegar lá. "Nem imaginei que conseguiria, porque é uma tensão absurda. Você ouve o barulho, dá uma paralisada, mas aí eu fiquei como um gato."

Ao atender o Big Fone, Vinícius pôde mandar duas pessoas direto ao Paredão e escolheu Maike, 30, e Eva, 31. A dupla, por sua vez, não gostou nada de receber a pulseira de alvo do promoter e lhe deram emojis negativos no Queridômetro.

