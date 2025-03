BBB 25: Vilma admite ter chamado Daniele Hypolito de 'mala' no Queridômetro

Depois de negar para Daniele Hypolito, 38, que havia lhe dado 'mala' no Queridômetro, Vilma, 68, voltou atrás e assumiu a autoria do 'delito' no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A mãe de Diogo Almeida, 40, pediu desculpas pelo que fez à ginasta. "Fui eu que te dei mala ontem, tá? Você me desculpa... Eu não vou te dar mais, não. Hoje eu te dei coração", justificou-se a idosa.