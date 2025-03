BBB 25: João Gabriel se emociona com vídeo de irmãos gêmeos caçulas

O goiano se emocionou com as imagens: "Estamos muito orgulhosos por você ter ganhado mais uma Prova do Anjo. Você está arrasando no Big Brother Brasil! Estamos orgulhosos de você. Você é nosso irmão do coração, te amamos!", afirmaram os caçulas.

João também recebeu os parabéns da mãe, Marcia Siqueira: "Rezo todos os dias por você. Te amo demais!"

O Anjo João Gabriel, pela segunda vez, ficou muito feliz com os recados da família. Confira a reação do brother! #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/jiyBCo4wEw -- Big Brother Brasil (@bbb) March 23, 2025

