BBB 25: Guilherme consola Diego por crise de choro: 'Ninguém é 100%'

Diego Hypolito, 38, foi consolado por Guilherme, 27, após chorar de saudade da família no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O fisioterapeuta se aproximou do ginasta e manifestou o apoio a ele. "Eu tinha que me amarrar a uma pessoa e eu escolhi que vou me amarrar a você", brincou ele, que está cumprindo o Castigo do Monstro.