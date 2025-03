BBB 25: Eva teme encarar Paredão com Aline e Vilma: 'Pior dos cenários'

Eva admitiu que seu maior receio é ter de encarar Maike, Aline e Vilma em uma mesma eliminatória. "Eu, Maike, dona Vilma e Aline. Seria horrível!"

A cearense e o representante comercial foram colocados diretamente no Paredão por Vinícius, 28. O promotor de eventos conquistou esse poder ao atender o Big Fone na noite de ontem.

