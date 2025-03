Eva analisa alianças de Vitória no BBB 25: 'Forma de se defender'

Em conversa com Renata e Vilma no BBB 25 (Globo), Eva analisou a relação de Vitória com os integrantes do Quarto Anos 50.

O que aconteceu

Segundo Eva, Vitória se juntou ao grupo do Quarto Anos 50 por conveniência: "É diferente das meninas do Quarto Nordeste [Thamiris, Camilla, Gracyanne]. Realmente existia uma conexão com elas desde o início do programa."