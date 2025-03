BBB 25: Diego desabafa sobre não concordar com Aline e Vinícius

No papo com Vitória, Diego disse que ainda não teve a oportunidade de falar com Aline e Vinícius sobre o ocorrido: "Eu queria desabafar, e isso é importante para as pessoas que estão vendo de fora, para elas saberem o que a gente pensa. Eu não gosto de ser conivente a coisas que eu não acredito."

Vitória apoiou o atleta: "Se surgir a oportunidade, você tem que falar com a Aline e com o Vini. Isso também é se posicionar. O público espera isso. Se você está em um grupo e a pessoa que está com você fala alguma coisa, você pode ser contra. [...] Na hora que eu tive a chance de falar com eles que não concordava, falei. Porque precisava pontuar."

Se eu tiver a oportunidade, é óbvio que vou falar. Mas não vou chamar para conversar para falar isso, não acho que cabe. Diego Hypolito

