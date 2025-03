BBB 25: Diego chora por saudade da família: 'Me sentindo cansado'

As bailarinas consolaram o atleta: "Tem dias e dias aqui dentro... Hoje você está mais sensível", disse Eva.

Diego comentou que está com saudade da família: "Não sei se estou sendo quem eles querem que eu seja. Estou me sentindo cansado."

Eva tentou acalmar o brother: "Não fica pensando nisso... A gente fica se sabotando aqui. A nossa cabeça nos sabota o tempo inteiro. Você não fez nada para sua família não ter orgulho de você, pelo contrário. Eles não vão gostar de te ver assim."

