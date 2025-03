Banda causa polêmica ao mostrar Milei como diabo no Lollapalooza Argentina

Uma banda virou centro de uma polêmica na Argentina ao exibir um vídeo do presidente do país, Javier Milei, como se fosse um demônio, "explodindo" a cabeça do político segundos depois.

As integrantes da Dum Chica, banda de rock alternativo formada por Lucila Storino e Juana Gallardo, fizeram o protesto durante show no Lollapalooza, em Buenos Aires. Elas faziam parte do line-up do sábado, o segundo de três dias de festival — as apresentações principais de ontem foram Shawn Mendes e Tool.

O vídeo, exibido no telão enquanto as artistas cantavam, mostravam uma representação de Javier Milei com chifres, sangue e caretas monstruosas. Ao final, a cabeça dele acabava explodindo.