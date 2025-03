João Gabriel imuniza João Pedro e Delma salva Eva do 10º Paredão do BBB 25

Vencedor da 10ª Prova do Anjo no BBB 25 (Globo), João Gabriel, 22, escolheu nesta noite o participante a quem dar imunidade na formação do Paredão.

O que aconteceu

O rapaz optou por imunizar seu irmão, João Pedro, 22. "Desse jeito fica fácil demais. Se eu ganhar o Anjo todas as vezes, imunizo ele todo Paredão", brincou ele, no momento em que expôs a resolução.