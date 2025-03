'A gente não esquece', diz Gracyanne sobre dormir na rua e passar fome

Gracyanne Barbosa voltou a falar do período em que precisou comer comida do lixo quando esteve em situação de rua no Rio de Janeiro antes da fama — parte da vida revelada no BBB após ter sido acusada de pegar comida de outro participante escondida na madrugada. Ela foi acusada por Renata, que recebeu informações externas do público em uma dinâmica.

O que aconteceu

Em entrevista a Renata Ceribelli, no "Fantástico" (Globo) deste domingo (23), Gracyanne comentou o resgate de memórias "bloqueadas". "O BBB me mostrou que eu não sou tão forte quanto eu imaginava. Eu mexi em lugares que ,na minha cabeça, eram feridas completamente cicatrizadas e que eu nunca precisaria abrir para ninguém".

A influenciadora fitness também contou quando ficou em situação de rua anos atrás antes da fama. "Eu fui despejada e passei alguns dias na rua, em uma praça de Copacabana que chama Praça do Lido. Eu esperava as pessoas jogarem a comida no lixo e pegava a comida. Isso me envergonha ainda. Ainda não superei".