Tony Ramos defende remakes: 'Não tenho ciúme de novela nem de personagem'

Tony Ramos, 76, que já atuou em remakes de novelas como "Selva de Pedra", "Guerra dos Sexos" e "Cabocla", não vê problemas em refazer grandes obras da teledramaturgia. Aliás, ele vê com bons olhos a recriação de boas histórias.

Talvez eu decepcione muitos que queriam que eu dissesse: 'Refazer para quê? A troco de quê? É um clássico!' [...] Eu não tenho ciúmes das novelas que eu fiz, está louco? Ciúme de personagem? Não tenho, não. Entendo quem tenha, respeito, mas eu não tenho. Uma boa história pode e deve ser refeita.

Tony Ramos, em entrevista exclusiva para Splash

Por isso, ele diz acreditar que o remake de "Vale Tudo" pode surpreender o público. "É evidente que é um clássico. É clássico ver aquela banana do Reginaldo Farias no avião fugindo do Brasil. É clássico ver a interpretação da nossa saudosa Beatriz Segall. Esse trono, esses colegas, essa história, esse sucesso, eles não perdem jamais. Mas por que essa história excelente não pode ser refeita? Ninguém é dono de nada", afirma.