Thiago Nigro comete gafe e diz que Massa 'correu muito' com Senna

Thiago Nigro criou um "climão" durante uma entrevista com Felipe Massa em seu podcast, o PrimoCast. No programa, que foi ao ar no dia 17, o empresário diz que o ex-piloto de Fórmula 1 "correu muito" com Ayrton Senna, tricampeão da categoria.

Mas, na verdade, os dois brasileiros nunca estiveram ao mesmo tempo no esporte. Quando Senna morreu, em 1º de maio de 1994, Massa, que nasceu em 25 de abril de 1981, tinha apenas 13 anos.

"Cara, falando em relações assim, você correu também, não na mesma equipe, mas muito com o Ayrton Senna também, né?", falou Nigro, introduzindo o que seria o próximo assunto do podcast.