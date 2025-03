Nicolas 'salva' Sabrina em perrengue de banheiro na África: 'Tem pazinha'

Em viagem de lua de mel na África do Sul, Sabrina Sato, 44, precisou contar com uma ajudinha do marido Nicolas Prattes, 27, para fazer suas necessidades fisiológicas durante um safári.

O que aconteceu

Apresentadora da Globo mostrou nos stories do Instagram um vídeo ao lado do companheiro procurando lugar para se aliviar. "Ir no meio da savana sozinha procurar um lugar? Marido serve para proteger também nessa hora, né?".

Nicolas, aos risos, brincou que estava ao lado da sua amada para o que der e vier. "Procurar um perfect spot para caga*".