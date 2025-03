Preço alto: vingança de Cacá contra Madá dá errado em 'Volta por Cima'

Após isso, a segurança de Violeta paga um alto preço por ter enganado Jão. Sua chefe e "sogra" decide assumir os cuidados com o bebê, deixando Cacá devastada.

Cacá (Pri Helena) e Jão (Fabrício Boliveira) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Jão descobre que a diretoria da Viação Estelar não fará nada para resolver a denúncia feita por ele. Roxelle pede para Gerson entrar na sociedade da lanchonete com Neuza. Gigi se preocupa com o embate entre Marco e Gerson.

Ruth desabafa sua raiva contra Rodolfo. Sebastian e Gigi conversam sobre Joyce. Marco paga um grupo de capangas. Gigi revela para Osmar que Violeta foi à casa de Joyce.

