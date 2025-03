Patrícia Poeta celebra formatura do filho: 'Seu sucesso é minha felicidade'

Patrícia Poeta fez publicação comemorativa pela formatura do filho Felipe. Jovem fez faculdade nos Estados Unidos.

Felipe Poeta, que é DJ, se formou em produção musical na Los Angeles College of Music. A faculdade de música fica localizada em Pasadena, na Califórnia (EUA).

Patrícia escreveu uma homenagem ao filho pela conclusão do curso com a formatura. "Meu filho, estou há um tempão tentando escrever algo para você, mas são milhões de memórias que me passam na cabeça. Você na minha barriga, criança, sempre muito ligado à arte".