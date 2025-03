Osmar Prado chora ao lembrar de cena que gravou em 'Renascer'

Osmar Prado, 77, foi o convidado de hoje no É de Casa, da TV Globo e se emocionou ao lembrar da amizade com Benedito Ruy Barbosa e do seu personagem Tião Galinha, na primeira versão de Renascer.

O que aconteceu

O ator chorou ao falar da relação com o autor de novelas e o personagem da novela. "Nós conversávamos ao telefone sobre o Tião e, muitas vezes, o Benedito...É difícil falar sobre isso. O autor, quer dizer, o criador Benedito..."

Osmar Prado precisou parar de falar por alguns segundos e, ao retomar sua fala, contou como ele e Benedito construíram o personagem. "Vou falar. Nós emocionávamos: autor e intérprete. Benedito descrevia a cena, veja como você gosta [...] Tião é um drama da maioria do povo brasileiro que é mantido na pobreza e na ignorância e busca artifícios próximos da loucura para poder sair da miséria."