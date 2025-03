Milton Cunha se defende de acusação de antipatia: 'Quem sabe em outra hora'

Antipático? Milton Cunha, 63, tratou de esclarecer uma situação vivida com um fã após o relato de que negou um pedido de foto começar a viralizar nas redes sociais.

O que aconteceu

Inicialmente, um fã do comentarista de Carnaval da TV Globo compartilhou na internet que ficou feliz ao ter um pedido de foto atendido. "Eu timidamente cheguei perto dele e perguntei: 'Milton, posso tirar uma foto com você?' e ele, nada timidamente, respondeu: 'Você pode tudo, meu amor!'".

Nos comentários da publicação, outro internauta tratou de revelar que viveu uma situação totalmente inversa com o artista. "Que bom! No Carnaval, pedi também para tirar uma foto com ele, ele olhou para mim e virou a cara. Achei que ele não tivesse ouvido e fui novamente pedir se podia tirar uma foto e, para minha surpresa, ele virou as costas para mim e deu a mão ao segurança".