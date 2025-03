MC Daniel diz que fama e dinheiro geram deslumbramento: 'Faz a gente errar'

MC Daniel, 26, admitiu que a fama e o dinheiro lhe geraram deslumbramentos no começo da carreira, e ele precisou reavaliar a rota para se reencontrar na vida pessoal e profissional.

O que aconteceu

Funkeiro destacou que esse deslumbramento faz com que a pessoa cometa erros. "O mundo da fama, do dinheiro é algo que deslumbra a gente. Faz a gente cometer muitos erros. E eu estou em constante evolução, mas sinto que às vezes as pessoas podem tirar o meu direito de errar", declarou durante participação no Caldeirão com Mion (Globo), neste sábado.

O cantor ressaltou que se transformou graças à fé. "Minha vida mudou desde que entreguei minha vida para Deus. Entendi que o meu propósito é servir, falar pouco de mim, mais de Deus e nada de ninguém".