Ligação pós-morte e autópsia em xeque: as reviravoltas do caso Gene Hackman

Não sou especialista em hantavírus, mas a maioria dos pacientes que tem este diagnóstico morrem no hospital. É surpreendente que a sra. Hackman tenha falado com [a equipe da] minha clínica no telefone no dia 10 de fevereiro e, de novo, no dia 12 de fevereiro, e não estivesse em aparente sofrimento respiratório.

Josiah Child, ao jornal britânico Daily Mail

Outro médico de Los Angeles, que preferiu não se identificar ao Mail, concordou. "Profissionais da área de saúde estão coçando a cabeça por causa do hantavírus [apontado] como a causa da morte".

Família tomou medida drástica

A família de Gene Hackman entrou na Justiça para bloquear a divulgação do resultado da autópsia do casal. O laudo e detalhes da investigação devem ser protegidos do crescente interesse da imprensa internacional a respeito da morte do casal. As fotos dos corpos já haviam sido proibidas de circularem por uma ordem emitida dias antes, segundo o jornal The New York Post.

Decisão foi considerada "incomum". Uma fonte anônima, mas que seria próxima à investigação, afirmou ao tabloide britânico The Sun que é comum proteger a imagem do falecido, mas nunca havia ouvido falar em sua carreira de uma família que bloqueasse o resultado da autópsia nos tribunais do Novo México. "Como aconteceu com os Hackmans, a família de Michael Jackson bloqueou as fotos da autópsia de Tito Jackson, e no caso do tiro de Alec Baldwin em Halyna Hutchins, a família dela fez o mesmo. No entanto, bloquear o laudo da autópsia é muito incomum."