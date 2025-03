Elenco do BBB 25 comemora fim do Tá com Nada: 'Aleluia!'

A produção do BBB 25 confirmou no começo da noite de hoje o fim da dinâmica do Tá com Nada para o elenco.

O que aconteceu

O aviso dado pela produção aconteceu logo após a Prova do Anjo e a escolha do Monstro. "Atenção, todos! Fim do Tá com Nada", decretou o Big Boss, para alegria geral dos brothers.