Diego comenta sobre sexualidade no BBB 25: 'Achava que eu era uma maldição'

Na madrugada desta sexta-feira (22), durante a festa, Diego e Vitória tiveram uma conversa profunda sobre sexualidade. O brother revelou que, por muitos anos, enfrentou um grande tabu em relação a si mesmo.

O que houve

O ex-ginasta comentou sobre a dificuldade de se aceitar. "Sabe que meu maior tabu foi minha sexualidade, né? Nunca lidei bem com minha sexualidade comigo mesmo, e não é pelas pessoas. Eu nunca consegui me compreender e eu sempre compreendo as outras pessoas. Sempre tive um bloqueio gigantesco comigo, e ainda considero que eu tenho", desabafou Diego.