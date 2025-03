Pomba suja: Diego condena expressão usada por Vinícius no BBB 25

Na madrugada desta sexta-feira (22), durante a festa, Diego Hypolito se posicionou contra o uso da expressão "pomba suja", dita por Vinicius para Renata no último Sincerão do BBB 25. O ex-ginasta deixou claro seu descontentamento com o termo.

O que houve

Diego destacou que jamais utilizaria essa fala, nem mesmo em momentos de raiva. "Eu não estou contente com essa fala. Isso é meu. Como eu jamais faria, nem no meu momento de fúria... Quando você coloca uma fala que as pessoas não têm conhecimento, você dá pauta para outro entendimento", disse Diego.