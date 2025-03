Como são feitas as palavras cruzadas, que comemoram 100 anos no Brasil?

Neste ano, as palavras cruzadas comemoram 100 anos no Brasil. O primeiro jogo foi publicado em 1925, no jornal A Noite. Desde então, o passatempo se solidificou como um dos preferidos do público. Com o passar dos anos, a tecnologia se tornou uma aliada na criação das cruzadinhas, mas ainda assim, esse processo exige muitas mãos e cabeças pensantes.

Como são feitas as palavras cruzadas

O jogo de palavras cruzadas é montado em um programa específico para isso. A Coquetel, principal editora do gênero no Brasil, desenvolveu um programa próprio para produzir seus passatempos.

O cruzadista começa escolhendo as palavras de acordo com o nível de dificuldade do jogo. Começa-se, geralmente, pelas palavras maiores, que dão o tom da cruzadinha. As demais palavras, que completam o passatempo, são cruzadas pelo próprio programa ou selecionadas pelo cruzadista.