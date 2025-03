Cantor morre afogado no Rio São Francisco ao visitar gravação de trabalho

Velório de Rafa Diniz será na cidade de Petrolina Imagem: Divulgação/@rafadinizoficial

Artista visitou a Ilha de Fogo, cartão-postal do Vale do Rio São Francisco, para planejar o cenário de gravação do EP "Resenha na Ilha". O evento aconteceria amanhã.

Rafa Diniz deixa duas filhas. Ele estava trabalhando no ramo da música há três anos e se apresentava com o estilo do arrocha.

O velório do artista será realizado na tarde deste sábado (22), no bairro Ouro Preto, na cidade de Petrolina. Já o sepultamento está programado para ocorrer no domingo (23), às 9h, no Cemitério Campo das Flores, em Petrolina.