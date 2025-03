Camila Pitanga explica por que decidiu voltar à Globo após oito anos

Atriz procurou visitar o Inca e ouviu especialistas para a composição da personagem. "Visitar o Inca foi fundamental para entender todo o processo de uma paciente com câncer."

Camila está de volta à Globo após oito anos do trabalho em Velho Chico. Ela diz que topou o papel sem pensar duas vezes pelo carinho com os autores.

Quando fui convidada para estar na novela da Rosane (Svartman) e do Allan (Fitermen), foi como um gol! Dois criadores que admiro e com quem estou amando conviver. Eu nem sabia qual era a personagem, mas já disse que queria fazer. A história é divertida e tem cenas de desmanchar o coração.

O que vai acontecer

Na novela que substitui "Volta por Cima" (Globo), a atriz vive Ellen. Ela é uma antiga funcionária da fábrica de lingerie Boaz, que é comandada por Abel (Tony Ramos).

Ellen aparece no dia do casamento do ex-patrão com Filipa (Cláudia Abreu) para cobrar uma dívida de vida. A personagem de Camila Pitanga interrompe a cerimônia com uma bebê no colo.