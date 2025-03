Beto é escorraçado pela pessoa que menos espera em 'Garota do Momento'

No capítulo desta quinta-feira (22) de "Garota do Momento" (Globo), Beto briga com um homem para defender Beatriz.

Alfredo noticia a Raimundo que, por conta da confusão de Beto e Beatriz, a agência terá de abrir mão do prêmio. Indignado, Raimundo afirma que Beto destruiu sua empresa.