BBB 25: Vinícius minimiza reação de Renata a 'pomba suja': 'Gíria baiana'

Vini deixou claro, entretanto, que não deixará que essa polêmica abale sua paz interior. "Mas bola pra frente! Eu falei que nada ia tirar minha felicidade, e não vai."

A expressão "pomba suja", na Bahia, é usada para designar alguém não-confiável. Vinícius a usou para se referir a Eva, 31, e a Renata, por conta de algumas atitudes das duas que considerou indignas.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne