Renata reclama após ser chamada de 'pomba suja' no BBB 25: 'Desrespeitoso'

Na tarde de hoje, Renata reclamou com Eva, Maike e Vilma sobre ter sido chamada de "pomba suja" por Vinícius no último Sincerão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No papo, Renata desabafou: "Ele [Vinícius] disse que era um animal. Achei desrespeitoso. Existem pessoas para fazer determinadas brincadeiras."