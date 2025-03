João Pedro reclama de aliada do BBB 25: 'Chegou por último e que nos tirar'

João Pedro desabafou com João Gabriel na madrugada de sábado (22) e reclamou do comportamento de Eva no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No papo, os gêmeos questionaram suas alianças e afirmaram que só devem se importar com eles mesmos — e no máximo com Maike, que está com a dupla desde o começo. Segundo João Pedro, Eva e Renata chegaram por último no grupo e agora acham que "mandam em tudo".