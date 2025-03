BBB 25: Guilherme veste fantasia do Monstro e dá início a castigo

Além de se fantasiar, Guilherme terá de desatar uma série de nós toda a vez que a música do Monstro tocar. Ele perdeu também 300 estalecas - mas não precisou migrar do VIP para a xepa, diferente do que foi exigido em outras punições.

O genro de Delma foi escolhido como Monstro por João Gabriel, 22, que venceu hoje a Prova do Anjo. "Ele [Guilherme] me barrou da festa, me vetou da Prova do Líder e agora nós temos um embate", explicou o gêmeo de João Pedro, 22, sobre o porquê da opção pelo fisioterapeuta.

