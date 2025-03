Gracyanne Barbosa desabafa após perda de cachorros: 'Sei que entendem'

A ex-BBB completou: "Depois venho falar com vocês sobre Ángel e Belety. Agora não consigo. Sei que vocês entendem."

Ángel, que é da raça husky siberiano, está desaparecida desde fevereiro no Rio de Janeiro. Gracyanne ganhou o animal de presente de aniversário do seu fã clube em 2013.

Já Belety, uma buldogue de 13 anos, morreu em 10 de março — quando Gracyanne ainda estava no BBB. Giovanna Jacobina, ex-BBB e irmã de Gracyanne, contou que o animal passava por problemas de saúde.

Gracyanne Barbosa desabafa após perda de cachorros Imagem: Reprodução/Instagram

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.