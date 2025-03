BBB 25: Guilherme recebe o Castigo do Monstro da semana

João Gabriel justificou a opção por Guilherme no embate que criaram recentemente na casa. "Ele me barrou da festa, me vetou da Prova do Líder e agora nós temos um embate", explicou o gêmeo de João Pedro, 22.

Além de definir o Castigo do Monstro, João Gabriel ganha o poder de imunizar um participante na formação do Paredão. Ele comunicará sua decisão no programa ao vivo de amanhã, quando a berlinda semanal é desenhada.

