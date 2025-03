Aline e Delma criticam polêmica de Renata sobre Pomba Suja: 'Quer palco'

Delma concordou e apontou que, muitas vezes, gírias regionais não são compreendidas por todos. "Tem muita coisa que o pessoal não entende nossas gírias."

Ainda assim, Aline acredita que a discussão tomou uma proporção maior do que deveria. "Mas elas são nordestinas. Só que o problema que tá aí é a necessidade de querer tornar as coisas além do que de fato são."

Delma relembrou um momento marcante do BBB 21, quando Gil do Vigor usou o termo "basculho", deixando os participantes e o público curiosos sobre seu significado. "Aí se lascam, porque assim... Se lembra de Gil 'eu nasci do lixo e vou perder pra basculho?' e todo mundo querendo entender. E a gente não sabe o que é vir do lixo."

Para Aline, o incômodo de Renata e Eva com a fala de Vinicius pode ter sido intencional para gerar repercussão. "Se por acaso teve dúvida e quisesse perguntar, perguntasse. Mas é a segunda vez que fala que é xingamento só para ter ibope. Acho isso tão feio!"

Delma concordou e sugeriu que o objetivo seria chamar atenção. "Quer palco! Ela chegou aqui querendo palco."

No fim da conversa, Aline disse estar tranquila com a situação e apenas observando. "Meu coração tá tão leve... eu só observo". Delma respondeu no mesmo tom: "Imagina o meu?".