Alessandra Negrini apoia campanha de doação para pagar arena do Corinthians

Campanha de arrecadação para ajudar o Corinthians já passou de R$ 35 milhões. O clube criou a vaquinha no ano passado com a meta de arrecadar até R$ 700 milhões, valor do que falta ser pago da arena.

A campanha apresentou números expressivos no início e chegou a alcançar R$ 10 milhões um dia após o lançamento oficial. No entanto, as doações vieram em ritmo mais baixo nas últimas semanas e a Gaviões tenta reaquecer as doações. Para isso, contou com o apoio de Negrini.

Alessandra Negrini é corinthiana. A atriz comemorou a vitória do Timão no jogo de ida contra o Palmeiras na final do Paulistão. Ela também é destaque da escola de samba Gaviões da Fiel.