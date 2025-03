Wepink, da Virginia, tem mais reclamações que bancos e empresas telefônicas

Os clientes reclamam, principalmente, de atrasos na entrega e produtos não recebidos. Há relatos de pedidos que demoram meses para serem entregues e de encomendas que chegam com produtos faltando.

No Procon-SP, foram 2.803 reclamações no ano passado. Neste ano, já foram 663. O índice de solução, no início do ano, era de 62,2%. Esse percentual diz respeito às soluções na primeira fase da reclamação —quando o Procon oferece uma primeira oportunidade de o fornecedor resolver a demanda do cliente. A instituição diz que a maioria das reclamações são resolvidas nessa fase. Há registros de reclamações também no Consumidor.gov.

As redes sociais de Virginia e da Wepink também têm sido inundadas por reclamações. "Total descaso, ainda apagaram os comentários. Sem SAC, sem resolução! E se pedimos o reembolso, não recebemos também", escreveu uma seguidora no perfil da influenciadora. "Muito fácil construir um império com o dinheiro alheio", criticou outra.

Mesmo com tantas reclamações, Virginia e a marca seguem fazendo grandes transmissões ao vivo com promoções e descontos. Em uma live feita ontem, por exemplo, um body splash de R$ 111 era vendido por R$ 31. Um kit com creme, esfoliante e desodorante, antes precificado em R$ 690, passou a custar R$ 109.

Em maio do ano passado, Virginia comemorou um faturamento de R$ 15 milhões em uma live de compras. Em 2023, ela celebrou um faturamento de R$ 22 milhões em uma live que durou 13 horas. Ela, inclusive, tem uma tatuagem para comemorar o alto faturamento nessas transmissões. "15 + 22 + 22 = 59M 'just in live'" ["apenas em lives", em interpretação livre], diz a tatuagem, que foi criticada por errar no inglês ao marcar a conquista na pele. O cantor Zé Felipe, marido de Virginia, e outros dois membros da equipe dela fizeram tatuagens iguais.