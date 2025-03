Renata vence 2ª etapa de prova e se torna a 10ª Líder do BBB 25

A segunda etapa foi disputada ao vivo. Nela, os participantes escolhiam totens e, a cada vez que fossem indicados, trocariam de lugar.

Em cada rodada, o brother em um totem específico seria eliminado. Quando apenas três restassem, os finalistas escolheriam um totem em específico e um era o correto.

Para o VIP, a sister tinha apenas uma pulseira e escolheu Eva. Além das duas, Guilherme, Delma e Vinícius seguem no VIP pela dinâmica do Pegar ou Guardar.

