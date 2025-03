Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 22 a 29/3

Rebeca descobre que Molina tem uma mala repleta de dólares. Mavi conta a Luma que a Interpol emitiu um alerta internacional para a captura do Molina. Rebeca foge levando os dólares de Molina. Leidi e seus comparsas são flagrados pela polícia com Berta. Mércia se nega a ajudar Molina. Ísis se veste de camareira para fugir do Albacoa. Michele volta a trabalhar no restaurante. Rebeca marca um encontro com Molina, a mando dos bandidos. Sirlei desconfia do jogo duplo de Leidi no sequestro de Berta. Ísis avisa a Leidi que pretende matar Berta. Molina chega ao encontro com Rebeca, sem saber que está sob a mira de uma arma.

Segunda-feira, 24 de março

Mércia salva Molina dos capangas de Bóris e da polícia. Tomás apoia as atitudes de Berta contra Ísis. Hugo decide processar o laboratório ao descobrir que não tem nenhum problema de saúde. Fátima aceita o pedido de casamento de Gael. Hugo confronta Robson ao descobrir que ele é responsável pela falsificação de seu exame. Leidi decide ajudar Ísis, que ameaça Berta. Molina desperta e descobre que Mércia o levou para sua ex-casa na ilha do Corvo, mantendo o empresário sob suas ordens.

Terça-feira, 25 de março

Mércia afirma a Molina que terá a família com que sempre sonhou. Ísis cai em uma armadilha. Mércia convida Mavi e Luma para encontrar com ela e Molina. Mavi aceita o convite de Mércia e Molina, com a intenção de descobrir o esconderijo dos dois. Tomás pede um tempo para Evelyn. Dhu aceita o convite de Luma para ser a chef do restaurante. Luma e Mavi chegam à ilha do Corvo e ficam desconfortáveis na presença de Mércia e Molina.

Quarta-feira, 26 de março