Renata se decepciona com fala de Guilherme na Central do Líder no BBB 25

Guilherme estava falando de uma sister, mas não cita nomes. "No início do programa, se ela fosse para um negócio desse de ficar fechado, sei que ela poderia simplesmente jogar tudo para o ar. (...) Hoje, ela falou: 'se eu fosse, eu simplesmente ia dormir, se a pessoa não quer que eu vá participar da festa'. Mas acho que não fariam isso com ela".

Renata e Eva especulam sobre a fala de Guilherme. Elas acreditam que o brother esteja falando sobre a dinâmica de Barrado no Baile, que impede um dos participantes de ficar na festa.

No entanto, a pensata de Guilherme é interrompida por Delma. Ela entrou na academia para discutir as compras de mercado. ". "Falem do jogo, vocês estavam falando nesse instante!", Renata diz, chateada.

Eva também lamentou o fato de Guilherme ter parado de falar sobre jogo. "Não acredito que a gente gastou o crédito", disse a bailarina.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.