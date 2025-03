Regina Duarte volta oficialmente à Globo após trocar TV pela política

Regina está fora da Globo desde 2020. Naquele ano, foi a própria atriz que optou por encerrar seu contrato com o canal para se dedicar a atividade política. Na época, ela trocou a TV para se tornar Secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL).

Duarte permaneceu no governo Bolsonaro por apenas dois meses, quando foi substituída por Mário Frias. A atriz não conseguiu retornar para TV e se tornou cada vez mais atuante nas redes sociais, com posições conservadoras e alinhadas à extrema-direita. Ela chegou a ser advertida várias vezes por divulgar fake news e também compartilhou postagens em desdém às pessoas transgêneros.

Atriz foi cortada do especial feito pela Globo em tributo a Manoel Carlos. Embora Regina tenha sido uma das atrizes preferidas do autor, tendo interpretada várias de suas Helenas, ela não foi convidada pela emissora, o que gerou crítica de sua filha, Gabriela Duarte.

Famosos já se disseram decepcionados com a atriz. Em janeiro de 2023, Regina Duarte fez uma publicação duvidando da crise humanitária do povo yanomami. O caso gerou revolta entre os famosos: "Dessa vez a senhora ultrapassou todos os limites, da sanidade a moralidade. É imoral, cruel demais! Não se sensibilizar com a situação dessas crianças é porque a sua humanidade foi embora da sua alma!", escreveu Astrid Fontenelle nos comentários.