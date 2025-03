Quem é Tony Maleh, o bilionário brasileiro que deu helicóptero para a noiva

Discreto nas redes sociais, Tony tem "apenas" 223 mil seguidores no Instagram. O perfil também mostra somente cinco publicações, sendo a última publicada em colaboração com Franciny e acumula mais de 950 mil curtidas. Ele é seguido por famosos como Alok e Juliette.

Sua mãe, Ana Elisa Flores, ficou famosa na década de 80. Ela ganhou o Miss Brasil 1984, na época apresentado por Silvio Santos.

Ele também já é pai: possui um filho de quase três anos chamado Rafik. A criança é fruto do casamento que Tony tinha com a ex-atleta de vôlei e corretora de imóveis Renata Maggioni.

Tony e Franciny estão juntos desde novembro do ano passado. No último mês, ele pediu a influenciadora em casamento com um anel gigante de diamante. No mesmo mês, eles "casaram" em Las Vegas, nos Estados Unidos.