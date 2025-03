MP investiga Jorge de Sá, filho de Sandra de Sá, por estelionato; ele nega

Famílias supostamente lesadas dizem que fizeram os pagamentos para Jorge, mas o ator não teria cumprido sua parte. Conforme a denúncia feita ao MPSP, o filho de Sandra de Sá não repassava os valores pagos às instituições de ensino dos EUA.

MPSP alega que a denúncia apresentada pelas vítimas traz "indicativos de eventuais delitos de estelionato" praticados pelo ator. O caso segue sob investigação.

Jorge nega ter cometido irregularidades. O ator disse em pronunciamento feito por meio de seu advogado, Sylvio Guerra, que "jamais fingiu" representar oficialmente qualquer instituição de ensino do exterior, mas garantiu possuir contatos que facilitam a ida de jovens brasileiros para estudar em outros países de forma legalizada.

O ator também admitiu que em alguns casos não conseguiu cumprir com o que foi acordado. Por esse motivo, disse, ele contatou essas famílias para propor acordo para devolver o dinheiro investido, mas alguns não teriam aceitado a proposta e estão "fazendo barulho".

Defesa classificou como "levianas" as acusações imputadas a Jorge de estelionato e apropriação indébita. A Veja, Jorge disse trabalhar há oito anos com bolsas acadêmicas, que se "assustou" com as "inverdades e com essa investigação", que ele afirmou desconhecer até o caso ter sido publicado na imprensa.