Luxo no Copa e roda de samba: como foi o festão de 'Vale Tudo'

Autora emocionada. Manuela foi a primeira a atrair grande número de jornalistas. Ela confirmou a morte de Odete Roitman e destacou o trabalho em equipe. Também pediu palmas para a equipe ao subir no palco. "Palmas para os autores da primeira versão, direção e elenco. Com licença para a gente estar aqui", disse ela. "Estou dando o meu melhor para estar à altura do talento de vocês? Juntos até matar Odete Roitman."

Decoração luxuosa no Copacabana Palace. Cenário de cenas com Odete Roitman e Maria de Fátima, o hotel de luxo foi espaço para decoração e menu — à base de frutos do mar — requintados. Drinks levavam nomes em homenagem ao folhetim histórico, como "Brasil Mostra Tua Cara" e "High Society".

Misses Simpatias. Jornalistas destacaram a simpatia de Carolina Dieckmann nas entrevistas. A atriz se mostrava bastante disposta a falar com qualquer pessoa que a abordasse. Já Paolla Oliveira manteve o carisma até o final da noite e tirou fotos com fãs na porta do hotel quando o relógio já marcava 1 hora da madrugada.

Elenco animado. Taís Araujo, Lucas Leto, João Vicente de Castro, Edvana Carvalho e outros nomes do elenco também demonstraram muita vontade de falar sobre a estreia que se aproxima em entrevistas com jornalistas.

À espera de Bella Campos. A atriz foi a última a chegar, quando a produção da trama já organizava o trailer para exibição em um telão. Jornalistas ficaram atrás da protagonista para a entrevista, que só ocorreu no final da noite. "Faço muita terapia para aguentar as críticas", disse ela.

A nova Odete. Deborah Bloch também falou pouco com a imprensa. No entanto, compartilhou a ansiedade de viver a vilã clássica das telenovelas e ouviu a pergunta de jornalistas: "Quem vai matar Odete Roitman?"